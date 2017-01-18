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مبولحي يغيب عن التدريبات ويؤكد عدم مشاركته رسميا أمام تونس

  • 18/01/2017
  • خ. صديق
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مبولحي يغيب عن التدريبات ويؤكد عدم مشاركته رسميا أمام تونس تحميل الملف

غاب الحارس الدولي رياس الوهاب مبولحي عن تدريبات الخضر اليوم الأربعاء قبل 24 ساعة عن المواجهة الثانية للدور الأول من نهائيات كأس افريقيا للامم، أمام المنتخب التونسي المقامة بالغابون غدا الخميس، مما يؤكد عدم مشاركة مبولحي رسميا في هذا اللقاء، كما غادر فوزي غولام التدريبات بعد الإحماء وحديث عن معاناته من اصابة خفيفة.

ومن جهة أخرى عاد المهاجم اسلام سليماني ليندمج في التدريبات وسيكون حاضر رسميا أمام تونس، في حين يخضع مهاجم دينامو زغراب الكرواتي هلال العربي سوداني، يخضع للعلاج المكثف للحاق بلقاء الثالث من الدور الاول أمام السينغال. 

موضوع : مبولحي يغيب عن التدريبات ويؤكد عدم مشاركته رسميا أمام تونس
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