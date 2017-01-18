بالصور.. اختتام منافسات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة

اختتمت اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017، فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة، التي احتضنها المركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة، بالناحية العسكرية الرابعة. وعرفت المنافسة، مشاركة 122 مصارعا، يمثلون 12 فريقا رياضيا في صنفي المصارعة الحرة، والمصارعة الإغريقورومانية، من مختلف القيادات، والنواحي العسكرية، والوحدات الكبرى، عرفت تتويج: في المصارعة الحرة

المرتبة الأولى: قيادة القوات الجوية.

المرتبة الثانية: قيادة الدرك الوطني.

المرتبة الثالثة: الناحية العسكرية الثانية.

في المصارعة الإغريقية الرومانية.

المرتبة الأولى: الناحية العسكرية الرابعة.

المرتبة الثانية: الناحية العسكرية الأولى.

المرتبة الثالثة: قيادة الدرك الوطني.