الهادي ولد علي .. التكفل بالرياضي ومتابعته طبيا من أولوياتنا

قال وزيرالشباب والرياضة الهادي ولدعلي، اليوم الاربعاء، خلال زيارة تفقدية للمركزالوطني للطب الرياضي، بأن التكفل والمتابعة الطبية برياضيي المستوى العالي من اولويات وزارة الشباب والرياضة، وقال الوزير بأن المركزالوطني للطب الرياضي يتكفل بأكثر من 30 الف رياضي من المستوى العالي ،منهم 4000 ينتمون الى المنتخبات الوطنية وقد استفاد مؤخرا من تجهيزات عصرية للعلاج والاسترجاع، حتى يتسنى للرياضيين العلاج في احسن الظروف الممكنة.ومن بين التجيهزات العصرية والحديثة التي اقتناها المركزجهازتيكارالجيل الاخيرللترويض وإعادة اللياقة في ظرف قياسي، والذي سبق وان استعمله العشاري، العربي بورعدة، خلال الالعاب الاولمبية 2016 بريودي جانيرونائب بطل اولمبياد ريودي جانيروفي 800 و 1500م توفيق مخلوفي.وكشف ولد علي، عن فتح اربعة مراكز جهوية بالوسط ،الشرق، جنوب ،غرب، للتكفل بالرياضيين المحليين قريبا، وقال في هذا الشان بأن مركزالطب الرياضي الواقع بمركزتحضيروتجمع الفرق الوطينة بالسويدانية هو الان عملي بينما ذلك الموجود بورقلة والموجهة لفائدة رياضي الجنوب سيفتح لاحقا.