مبولحي مهم جدا بالنسبة للخضر ولقاء تونس سيكون أسهل من زيمبابوي

أكد متوسط الميدان الدولي الجزائري، رياض بودبوز، الغائب عن الخضر في نهائيات كأس أمم أفريقيا بسبب الإصابة، أن المواجهة الهامة التي تنتظر المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم، ضد المنتخب التونسي الشقيق سيكون الفوز فيها في متناول الخضر، لأنها ستكون أسهل من مواجهة زيمبابوي التي قال إنها أصعب مباراة للخضر في المجموعة، كما أشاد بودبوز بإمكانيات حارس مرمى الخضر، رايس مبولحي، وقال إنه القائد الحقيقي في الفريق رغم عدم حمله لشارة القائد، كما أكد بودبوز أنه سيسعي بعد شفائه من الإصابة إلى العمل على أن يكون من أعمدة المنتخب الوطني مستقبلا، رغم صعوبة تنافسه على مكانة أساسية في الخضر بوجود لاعبين مميزين في منصبه، حيث صرح بودبوز في حوار مع جريدة «لاغازيتا دي فينيك» الإلكترونية قائلا: «مواجهة زيمبابوي كانت صعبة لأننا نجد صعوبة كبيرة في اللعب أمام المنتخبات التي تهاجم بسرعة، وهم دائما يشكلون لنا مشاكل عديدة، رغم أن لاعبينا عادوا بقوة في الشوط الثاني وتألقوا، خاصة مبولحي الذي يعتبر قائدا للمجموعة رغم أنه لا يتحدث كثيرا، ولكن حين يتحدث يكون مهما للفريق، إنه خجول لكنه حاضر دائما في الأوقات الصعبة، وقائد للخضر حتى وإن كان من دون شارة». وأضاف: «بالنسبة لي لقاء زيمبابوي هو الأصعب في المجموعة، لأن لا أحد كان يتوقع قوتهم الهجومية، والاندفاع البدني الذي يتمتعون به، لقاء تونس سيكون في متناولنا لأنه فريق يشبهنا، وليس لديهم لاعبين سريعين في الهجوم، بل لاعبوهم مهاريون مثل لاعبينا، وإذا لعبنا بجدية يمكننا الفوز، لكن يجب الحذر من كل الفرق في المجموعة، فالجميع يمكنه التأهل، ويجب علينا الفوز ضد تونس للاقتراب من التأهل «. أما عن أهدافه المستقبلية فقال: «سأعمل بعد شفائي من الإصابة على مواصلة تقديم أداء قوي في فريقي وأيضا لأصبح أحد أعمدة المنتخب مثلما أنا عليه في فريقي، أنا في الطريق الصحيح وسأضاعف مجهوداتي لكسب مكانتي مع الخضر رغم المنافسة القوية».