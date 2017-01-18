الإدارة تطلب من البلدية إزالة الثلوج من ملعب 8 ماي وماضوي يرفض تأجيل مواجهة السياسي

عقد رئيس وفاق سطيف حسان حمّار، أول أمس، اجتماعا مع المدرب خير الدين ماضوي في مقر النادي، حيث كانت الترتيبات الأخيرة لمواجهة السبت أمام شباب قسنطينة محور الاجتماع، أين تم وضع كامل الظروف المواتية تحت تصرف التعداد من أجل تحقيق الفوز، والبداية بالحديث عم مدى جاهزية اللاعبين وإحصاء العناصر الأقل جاهزية والمصابة ومدى تأقلم العناصر المستقدمة التي يمكن الرهان عليها، بداية من موعد الجولة الأولي، حيث وضع المدرب ماضوي تقريرا مفصلا على طاولة رئيس الفريق، قبل أن يتحول الحديث إلى التحفيزات، حيث طالب المدرب بضمان منحة جيدة مع أول خرجه في مرحلة العودة، والرمي بالكرة في مرمى اللاعبين، حيث يسير حمّار نخو تخصيص منحة 10 ملايين من أجل الإطاحة بـ«السياسي» في ملعب 8 ماي، وفي نفس الاجتماع أبدى المدرب ماضوي رغبته في إجراء المباراة وعدم تأجيلها، حيث تحدث مع الرئيس حمّار من أجل التعجيل بإزالة الثلوج من أرضية الميدان مع اقتراب موعد المباراة، وعدم ترك أي مبرر لتأجيلها، حيث يهدف المدرب السطايفي إلى الاستثمار في مشاكل المنافس الذي باشرت عناصره الأساسية التدريبات متأخرة، واستغلال الإصابات العديدة في صفوف تشكيلة الشباب. وحسب المعلومات الأخيرة، فقد طلبت الإدارة من مصالح البلدية تخصيص فريق عمل من أجل بداية إزالة الثلوج صبيحة المباراة، السبت القادم.

الإدارة تترقب ورقة خروج المغترب ايبوزدين

لازالت الإدارة تترقب وصول الموافقة على طلب التحويل الدولي للاعب المغترب ايبوزيدن من الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، خاصة أن اللاعب حر من أي ارتباط، من أجل ترسيم تأهيله وجلب الإجازة التي تؤهله لحضور مواجهة السبت أمام شباب قسنطينة، خاصة أن المدرب ماضوي يبدي إشادة كبيرة بجاهزية اللاعب في التدريبات، رغم تخوفاته من المجازفة بإقحامه منذ الخرجة الأولى في حال تأهيله، حيث يفضل المدرب السطايفي إشراكه بشكل تدريجي مع مرور الجولات.

العمري سيواصل أساسيا رغم جلب ثنائي في الجهة اليسرى

أظهرت المباريات التطبيقية التي برمجها الطاقم الفني خلال التدريبات تواصل اعتماده على العمري في الجهة اليسري من الدفاع، وتحضيره للتكفل بالجهة اليسرى تحسبا لمواجهة السبت أمام شباب قسنطينة، حيث سيواصل اللاعب العمري بنسبة كبيرة اللعب في منصب ظهير أيسر، رغم إقدام الإدارة على استقدام لاعبين اثنين على مستوى الظهير الأيسر، هما كل من بوطبة والمغترب ايبوزيدن.

أمقران حاضر أمام الشباب وسيلعب آخر مواجهة

سيكون المهاجم الشاب أمقران معنيا بحضور مواجهة السبت أمام شباب قسنطينة، بعد أن كان خارج الحسابات بسبب ارتباطه بموعد السفر إلى البرتغال، لكن تأجيل الموعد جعل الطاقم الفني يراهن عليه خاصة في غياب الحلول على مستوى الخط الأمامي، مما يجعل المهاجم الشاب أمام فرصة لعب آخر مواجهة له بألوان فريقه قبل المغادرة، وتشاء الصدف أن يكون موعد توديعه في غياب الجمهور.

بن عثمان لم يهرب وجاء لتوديع والده المقبل على مناسك العمرة

أبدى المهاجم الأسبق لوفاق سطيف والحالي لنادي القيروان التونسي المهاجم بن عثمان تفاجؤه للأخبار التي فسرت حضوره إلى الجزائر بأنه هرب من فريقه، حيث كشف في اتصال هاتفي مع «النهار» أن حضوره إلى مقر سكناه كان من أجل الاستجابة لدعوة والده على مأدبة عشاء بمناسبة مغادرته إلى البقاء المقدسة لأداء مناسك العمرة، مبديا تأسفه على تفسير بعض الأطراف عودته بشكل يضر كثيرا بمشواره الكروي، مؤكدا أنه يحظى بمكانة خاصة لدى فريقه الأصلي النادي الإفريقي أو ناديه الحالي شبيبة القيروان.