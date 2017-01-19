ميسي يزف الخبر الذي انتظره عشاق برشلونة طويلا

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، زف بشرى لجماهير النادي الكتالوني.

ووفقا للمصادر نفسها فإن ميسي أكد أنه باق مع فريق برشلونة "طالما أراد النادي ذلك". وقال ميسي في مقابلة مع مجلة "كوتش ماغازين" الرياضية: "قلت دائما إن برشلونة قدم لي كل شيء، وأنا باق هنا طالما أرادني النادي".

وربطت تقارير عدة بين تأخر تمديد عقد ميسي الذي ينتهي في جوان 2018، وعروض مغرية من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

من جانبه، أبدى برشلونة رغبته في تمديد عقد ميسي، إذ أكد رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو سابقا، أن النجم الأرجنتيني يريد البقاء، وأن "المال لن يكون عائقا في مسألة تمديد عقد ميسي".

إلا أن المدير العام للنادي الكاتالوني، أوسكار غراو، قال في وقت سابق من الشهر الحالي، إن النادي يقارب المسألة "بحكمة" مالية.