بالصور .. بطل العالم في الملاكمة يتعرض للعنصرية بسبب صلاته في دبي

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن الانتقادات وموجة الكراهية التي تعرض لها بطل العالم في الملاكمة أنتوني جاشوا، بعد الصور التي نشرها على حسابه في "تويتر" وهو يصلي في مسجد في دبي .

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بطل العالم في ملاكمة الوزن الثقيل، أنتوني جوشوا، البالغ من العمر 27 سنة، استغل فترة نقاهته لزيارة مساجد دبي، بغية التعرف على الأديان، على الرغم من أنه غير مسلم، ولا يعتنق حتى الآن أي ديانة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الملاكم "جوشوا" البريطاني، حامل لقب "إي بي إف" لملاكمة الوزن الثقيل، يستعد حاليا لمنازلة الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو في 29 أفريل القادم. وقد انتهز هذه الإجازة من التدريب لزيارة مسجد في دبي، حيث التقطت له صورة وهو يصلي وراء نسختين من القرآن.

وشارك الملاكم البريطاني هده الصورة على موقع "تويتر"، وكتب تحتها: "إلى جانب الحظ، فأنت تحتاج إلى العمل الجاد والموهبة والصلاة؛ ليكون لك أساس متين"، وأضاف: "يسعدني الانضمام إلى أخي لتأدية صلاة العصر".

وأضافت الصحيفة أن "جوشوا" فوجئ بسيل من الانتقادات الصادمة من معجبين له في لندن، ففي تغريدة لشخص عرف نفسه بأنه "تيري جونسون"، طالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بطرد "جوشوا" من بريطانيا، قائلا: "اخرج من بلدي".