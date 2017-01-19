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تواجد الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى لكأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، التي اختارها موقع ''ستارأفريكا'' المعنى بالكرة الافريقية. وتألق محرز خلال الخرجة الأولى للمنتخب الجزائري في الدورة بتسجيله لثنائية، ولكن ''الخضر'' اكتفوا بالتعادل (2-2) أمام منتخب زيمبابوي. وضمت التشكيلة من اللاعبين العرب بجانب محرز، كلا من المصري أحمد فتحي و المغربي مبارك بوصوفة. التشكيلة المثالية للجولة الاولى: الحارس : ديالو (السنغال) الدفاع : أحمد فتحي ( مصر )، كارا ( السنغال )، رودينلسون ( غينيا بيساو)، نساكالا (الكونغو الديمقراطية) الوسط : مبارك بوصوفة ( المغرب )، زيزينيو ( غينيا بيساو )، بيليات (زيمبابوي) الهجوم : رياض محرز ( الجزائر )، ألان تراوري ( بوركينافاسو )، ماريغا(مالي).

موضوع : محرز ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس إفريقيا 2017

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