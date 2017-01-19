غياب تام لوسط الميدان في الشوط الاول

ظهر وسط ميدان الخضر خلال الشوط الأول من مواجهته ضد المنتخب التونسي بوجه شاحب ، لم تتمكن من خلال الخطوط الثلاثة من التوازن واللعب بخطة وبشكل منتظم ، حيث لم يظهر الاعب نبيل بن طالب طوال 45 دقيقة الأولى مع خسارة عدلال قديورة للمواجهات الثنائية مع لاعبي المنتخب التونسي ، في حين لم يتمكن الاعب رشيد غزال من ان يجد نفسه في هذا المنصب كصانع ألعاب ، ونيجة لضعف وسط ميدان الخضر صنع لاعبو المنتخب التونسي العديد من الكراة التي لحسن الحظ تصدى لها مدافعوا الخضر وتمكن الحارس مليك عسلة من تسديدات الخزري الخطيرة .