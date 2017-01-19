جورج ليكنس يعترف: منحنا هدايا للخصم وكنا تائهين

إعترف الناخب الوطني الجزائري، جورج ليكنس، مساء اليوم الخميس، عقب مباراة الجزائر ضد تونس بمنح الخضر هدايا للفريق الخصم، مضيفا أن الأفناك كانوا تائهين خلال المباراة.وأضاف ليكنس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في لقاءات على هذا المستوى ممنوع عليك أن تمنح هدايا، للأسف منحنا هديتين للفريق التونسي في المرحلة الثانية من اللقاء.أما بخصوص لقطة الهدف الأول كشف الناخب الوطني أنه تم ارتكاب خطأ عند تنفيذ الفريق التونسي للتماس، كما هو الحال بالنسبة للهدف الثاني الذي جاء هو الاخر على اثر خطأ غير مقبول تماما وجاء إثر هجمة مرتدة وهو ماتم التحذير منه قبل المباراة.وشدد القول، أنه حتى لو كان لدينا أحسن اللاعبين في العالم فإذا ارتكبت أخطاء مثل تلك التى ارتكبناها فانك ستدفع الثمن غاليا.وأضاف ليكنس، ان الفريق الوطني حاول العودة في اللقاء لكن اللاعبين كانوا تائهين.من جهة أخرى، دافع عيسى ماندي، قائد الفريق الوطني الجزائري، عن زميله فوزي غولام ، وأضاف قائلا:علينا ألا نلوم غولام بسبب الخطأ الذي ارتكبه بالنظرإلى التضحيات التي قدمها للمنتخب الوطني، إنه من بين أحسن المدافعين في أوروبا وفي العالم، لا أحد يلومه على ما فعله لأنه لاعب كبير". مؤكدا، أن آمال المنتخب الجزائري لا تزال قائمة في التأهل رغم خيبة أمل اليوم الخميس، وسنعمل المستحيل من أجل الفوز في اللقاء المقبل أمام السينغال".