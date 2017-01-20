مانشستر يطيح بريال مدريد عن عرش أغنى أندية كرة القدم

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن انتزاع فريق مانشستر يونايتد للقب أغنى أندية كرة القدم في العالم من ريال مدريد، بعد نمو عائداته إلى 515.3 مليون جنيه إسترليني وهو رقم قياسي في موسم 2015-2016.

وقالت الصحيفة في تقريرها ،إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تمكن من الإطاحة بنادي ريال مدريد الإسباني واحتلال صدارة قائمة ديلويت السنوية لأغنى الأندية في عالم كرة القدم. ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها عمالقة ملعب أولد ترافورد هذا المنصب منذ موسم 2003-2004.

وذكرت الصحيفة أن بطل إنكلترا أطاح بفريق ريال مدريد بفضل عودته لدوري أبطال أوروبا وارتفاع عائداته التجارية. وقد ارتفعت إيراداته التجارية بمبلغ قيمته 71 مليون جنيه إسترليني عن الموسم الماضي 2015-2016.

وتجدر الإشارة إلى أن بطل إنجلترا يتباهى بالصفقات العالمية التي تمكن من إبرامها، بما في ذلك تلك الصفقة التي أبرمها السنة الماضية مع كلا من شركة الملابس الرياضية أديداس، وشركة السيارات شيفرولي.