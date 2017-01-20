بالفيديو... ليكنس يحمل لاعبي الخضر مسؤولية الهزيمة

حمل الناخب الوطني جورج ليكنس، لاعبي الخضر مسؤولية الهزيمة أمام المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة الثانية للمجموعة الثانية لحساب الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في الغابون.

وقال ليكنس: "شرعنا في المقابلة في ظروف جيدة وبمعناوية مرتفعة"، متابعًا، أنّ الهدف الأول كان بسبب خطأ من المدافع عيسى ماندي والهدف الثاني بسبب خطأ من المدافع فوزي غلام، مشيرًا إلى أنّ الخضر إرتكبوا الكثير من الأخطاء الفردية. وأوضح ليكنس، أن المنتخب الوطني يجيد لعب الكرة لكن فتح الأبواب وترك المساحات تجعل المنتخب يتعثر. وشدد لينكس، أن السبب وراء هزيمة المنتخب الوطني أمام نسور قرطاج بنتيجة هدفين لهدف في المبارات التي أقيمت في ملعب فرونسفيل بالغابون، راجع إلى الأخطاء الفردية.