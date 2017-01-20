الكاف تمنع المنتخبات من أداء عمليات الإحماء على أرضية الميدان

قررت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، إلغاء أداء فترة الإحماء على أرضية إستاد بورت جنتيل، قبل انطلاق مباريات منتخبات المجموعة الرابعة لحساب كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون.

كما قرر الاتحاد، أن تؤدي جميع المنتخبات فترة الإحماء قبل انطلاق مبارياتهم في غرف تبديل الملابس، وذلك لحماية أرض الملعب، وحتى لا يحدث بها أي أضرار قبل انطلاق المباريات الرسمية، على أن يتم تطبيق هذا القرار بداية من مباريات الجولة الثانية غدا السبت. ويلعب غدا السبت، منتخب غانا أمام نظيره المالي فيما يواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي. وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر واللاعبون، قد أبدوا استياءهم من أرضية ملعب استاد بورت جنتيل قبل مباراتهم الأخيرة أمام مالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.