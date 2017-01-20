بالفيديو.. مدرب يدعو لحل جذري وراديكالي لأزمة الكرة الجزائرية.. وقف الفريق الوطني نهائيا

قال المدرب سليم مناد بأن المنتخب الوطني لكرة القدم يسير بطريقة ديكتاتورية تتميز بالرداءة وسوء التسيير، مشيرا الى ضعف عناصر الطاقم الفني وعدم كفاية تجهيزهم الجيد للاعبين سواء من الناحية البدنية أو الذهنية لبطولة بحجم كأس الكان. وقال سليم مناد في لقاء حصري لقناة النهار تي في، بأنه يرى الحل والخلاص لكرة القدم الجزائرية، يكمن في وقف كافة أنشطة المنتخب الوطني، مع الاهتمام بالبطولة الوطنية، لتأهيل وتجهيز لاعبين في مستوى البطولات والمنافسات القارية والدولية. كما دعا المدرب سليم مناد الى الاهتمام أكثر بالتكوين والمدارس الكروية الجزائرية، وذلك بهدف اعداد نخبة وطنية تتحمل مسؤولية حمل الالوان الوطنية، والاعتماد على المدرب المحلي الذي يتمتع بوطنية أكبر وبفهم واضح لعقلية اللاعب الجزائري ، مستدلا بالعمل الذي قام به الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان . واعتبر ضيف بلاتو النهار تيفي تأهل الفريق الوطني للدور الثاني للكان بالمعجزة في ظل الظروف التي يمر بها.