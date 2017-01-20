البرج والبليدة في الوصافة.. معسكر تباغت بجاية و«الزرڤا» تنتفض

استعاد نادي إتحاد البليدة وصافة رابطة موبيليس المحترفة الثانية لكرة القدم، عقب عودته بنقطة ثمينة، أمس الجمعة، من ملعب شباب عين الفكرون، بعد نهاية لقاء الجولة السابعة عشرة من المنافسة كما بدأت من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما بقي السلاحف في المركز الـ11 رغم رفع رصيدهم إلى 20 نقطة، ويتقاسم أبناء مدينة الورود وصافة الترتيب بالتساوي في عدد النقاط والأهداف مع أهلي برج بوعريريج، الفائز على ضيفه اتحاد بسكرة بثنائية نظيفة قهقرت أبناء الجنوب إلى المركز الخامس ب27ـ نقطة، ويتقدم ثنائي الوصافة بفارق الأهداف عن نادي شبيبة بجاية التي سقطت بشكل غريب على أرضية ميدانها بالوحدة المغاربية، أمام الضيف غالي معسكر بهدف نظيف، في لقاء عرف تضييع أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة أهدرها البديل هادف، ليتقهقر أبناء «يما ڤورايا» إلى المركز الرابع بـ28 نقطة، فيما ارتقى غالي معسكر إلى المركز الـ14، كأول المهددين بالسقوط إلى القسم الثاني هواة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة. وعرفت مباريات أمس انتفاضة أمل الأربعاء متذيل الترتيب، بعد عودته بفوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين من سكيكدة أمام الشبيبة المحلية، لترفع «الزرڤا» رصيدها إلى 12 نقطة لم تشفع لها لمغادرة المركز الأخير للمحترف الثاني، فيما تجمد رصيد شبيبة سكيكدة عند النقطة 23 في المركز السادس، وحققت جمعية الخروب المطلوب عند استضافتها لنادي جمعية وهران، عندما أطاحت به بهدفين مقابل هدف وحيد، في مواجهة عرفت طرد حارس «لازمو»، دحمان، في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء، لتصعد الخروب إلى المركز الـ12 بـ20 نقطة، وتبعث بأبناء الغرب الجزائري إلى المركز 13، كأول الناجين من السقوط برصيد 18 نقطة. بدورها ارتقى فريق أمل بوسعادة إلى المركز الثامن، بعدما رفع رصيده إلى النقطة الـ22، إثر إطاحته بضيفه نادي مولودية سعيدة بثنائية نظيفة، ليتجمد رصيد هذه الأخيرة عند النقطة 23 في المركز السابع. إلى ذلك، تلعب، اليوم، مواجهة جمعية الشلف أمام وداد بوفاريك، فيما تأجلت مباراة مولودية العلمة أمام الرائد نادي بارادو، لاستحالة إجرائها بسبب التساقط الكثيف للثلوج على الشرق الجزائري.

النتـــائـج:

شباب عين الفكرون 0 – 0 إتحاد البليدة

شبيبة سكيكدة 2 – 3 أمل الأربعاء

شبيبة بجاية 0 – 1 غالي معسكر

جمعية الخروب 2 – 1 جمعية وهران

أمل بوسعادة 2 – 0 مولودية سعيدة

أهلي برج بوعريريج 2 – 0 إتحاد بسكرة