الوفاق يريد انطلاقة جديدة.. «السياسي» لنسيان المشاكل والتأجيل لا يزال قائما

يحتضن ملعب 8 ماي بسطيف، أمسية اليوم بداية من الثالثة مساء، مواجهة محلية تجمع وفاق سطيف بالضيف والجار شباب قسنطينة، في مباراة تجري وسط ظروف جوية صعبة حسب تنبؤات الأرصاد، وسيعمل المدرب العائد، خير الدين ماضوي، في أول خرجه له على رأس العارضة الفنية على تحقيق أول فوز، وبداية مرحلة العودة بقوة من خلال استغلال مشاكل المنافس الذي يعاني من سوء التحضير والغيابات العديدة لأبرز الأساسيين، في المقابل يصر المدرب الجديد للشباب عبد القادر عمراني على استغلال معرفته الجيدة بخبايا تشكيلة وفاق سطيف، من أجل تحقيق انطلاقة ناجحة من سطيف، ليبقى غياب الجمهور النقطة السلبية التي ستؤثر على المباراة، خاصة أن مواجهات الفريقين في المواسم الفارطة كانت تستقطب الآلاف من أنصار من الفريقين، لكن العقوبة المسلطة على ملعب 8 ماي حالت دون اكتمال العرس الكروي.

في سياق متصل، تبقى مسألة إزالة الثلوج المتراكمة على أرضية ملعب 8 ماي تعرف بعض الصعوبات، بسبب تراكم طبقة جليدية واستحالة استعمال الآلات تخوفا من تأثر العشب الاصطناعي، إلا أن العملية ستستمر صبيحة اليوم، حيث تبقى التخوفات من تواصل سقوط الثلوج اليوم، مثلما تشير إليه التنبؤات الجوية، مما قد يعيق عملية الإزالة ويجعل التهديدات بتأجيل المباراة تبقي قائمة، حيث يأتي تدخل مصالح البلدية لأزالة الثلوج بطلب من إدارة وفاق سطيف، التي أرادت تجنب تأجيل المباراة واستغلال نقص التحضير والغيابات العديدة وسط تعداد المنافس، من أجل ضمان انطلاقة ناجحة في أول خرجه خلال مرحلة العودة.

«السنافر» بنفس جديد لتفادي الانهيار

ومن الجانب الآخر، ينزل، اليوم، النادي الرياضي القسنطيني ضيفا على وفاق سطيف بنفس جديد تحت قيادة المدرب، عبد القادر عمراني، الذي تحصل على الإجازة وسيكون على دكة البدلاء، شأنه في ذلك شأن المستقدمين الجدد الذين أهّلوا بشكل رسمي على غرار الحارس مارتان وربيح وكبال ومازاري وصديقي، حيث يعول رفقاء القائد بزاز على العودة بنتيجة إيجابية من أجل تفادي شبح السقوط الذي بات يطاردهم خلال مرحلة الذهاب، مستغلين بذلك غياب الأنصار، مما سيقلل عنهم الضغط، إضافة إلى المعنويات المرتفعة التي تتواجد عليها المجموعة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس المدير العام لشركة خدمات الآبار، ابراهيم حمودي، الذي وعدهم بمنح خاصة نظير الفوز خلال ما تبقى من مشوار البطولة بداية من مواجهة الوفاق. من جهته، سيجد المدرب عمراني الذي يعرف البيت السطايفي جيدا، العديد من الخيارات التقنية ولا سيما في ظل تنقل الفريق إلى مدينة عين الفوارة بتعداد مكتمل، بعد استعادة العناصر المصابة على شاكلة بن عيادة ومغني والطيب، في وقت سيكون الغائب الأبرز المهاجم عودية الذي سيكون حاضرا خلال حصة الاستئناف.

الرابطة تقدم موعد المباراة إلى الثالثة مساء

قدمت الرابطة المحترفة موعد مواجهة، أمسية اليوم، بين وفاق سطيف وشباب قسنطينة إلى الساعة الثالثة مساء بدلا من الخامسة، بسبب اضطرابات الأحوال الجوية التي تعرفها منطقة الهضاب، هذه الأيام، من أجل السماح للمنافس والرسميين بالعودة إلي مساكنهم قبل غروب الشمس.

تطبيق إجراءات «الويكلو» والثلوج في الاجتماع الأمني

انحصر نقاش الأطراف التي كانت حاضرة في الاجتماع الأمني، صبيحة أول أمس الخميس، على مسالة الثلوج التي غطت أرضية ملعب 8 ماي، خاصة أن موعد انعقاده تزامن مع مباشرة مصالح البلدية إزالة الثلوج، كما أن المباراة تجري من دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة علي ملعب 8 ماي، مما جعل النقاش ينحصر حول كيفية تطبيق إجراءات تطبيق «الويكلو» بحذافيرها.

تطبيق قوانين «الويكلو» سيحرم ماضوي من حضور المباراة

تنص القوانين سارية المفعول على عدم السماح لأي مدرب أو عضو ضمن الطاقم الفني من التواجد علي مستوى أرضية الميدان أو في المدرجات، عندما يتعلق الأمر بمواجهة تجري في غياب الجمهور، ما لم تكن بحوزته إجازة، وهو ما ينطبق على المدرب ماضوي الذي لم يرسم توقيعه على العقد ومن ثمة عدم حيازته على الإجازة، فلا يمكن وضعه ضمن قائمة 5 مسيرين المسموح لهم بالحضور في المدرجات من كل فريق، خاصة أن هوية المدربين معروفين لدى محافظ المباراة، وهو ما ينطبق كذلك على مدرب الشباب عمراني في حالة عدم حصوله على رخصة استثنائية.

المغترب ايبوزيدن مؤهل والرباعي المستقدم تحت التصرف

وصلت ورقة خروج الظهير الأيسر المغترب ايبوزيدن من الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، أول أمس الخميس، في نفس موعد حضور ممثل عن الإدارة على مستوى الرابطة المحترفة من أجل جلب إجازات الرباعي المستقدم، حيث كانت إجازة المغترب ايبوزدين حاضرة في حقيبة إدارة وفاق سطيف، ما يجعله وبقية المستقدمين تحت تصرف الطاقم الفني تحسبا لمواجهة أمسية اليوم.

جابو مصاب وتام بانغ وبوشار معاقبان

لن يتمكن الطاقم الفني، أمسية اليوم، من الاستفادة من خدمات 3 عناصر أساسية طيلة مرحلة الذهاب، ويتعلق الأمر بالوسط الهجومي عبد المؤمن جابو، الذي أحس بالآم على مستوي الركبة، خلال الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة لأمسية الخميس، مما جعله يغيب عن التدرب من أجل تلقي العلاج، فيما يضطر وسط الميدان الكاميروني تام بانغ وزميله المدافع المحوري الشاب بوشار للغياب بسبب العقوبة الآلية المسلطة على الثنائي.

امقران حاضر.. ناجي في الاحتياط وبوڤروة أساسيا بنسبة كبيرة

سارع الطاقم الفني إلى وضع المهاجم الشاب أمقران في التشكيلة الأساسية التي ستكون حاضرة اليوم من البداية، رغم عدم حضور المهاجم الشاب التربص الشتوي، لكن غياب الحلول في الهجوم كان في صالح امقران المعني بالمغادرة في نهاية المباراة، فيما فضل المدرب ماضوي وضع المهاجم ناجي في الاحتياط وإقحامه بشكل تدريجي، بسبب نقص الجاهزية، فيما تبقي مشاركة بوڤروة أساسيا جد محتملة للتكفل بالجهة اليمني من الهجوم.