بالفيديو.. هكذا خرب روراوة ولاعبيه المدللين حلم 40 مليون جزائري

عقب الخسارة القاسية، التي مني بها الخضر ضد المنتخب التونسي، والانهيار الرهيب الذي عرفه منتخبنا، تعود بنا الذاكرة الى الاخطاء الفاضحة التي تصر الفاف على ارتكابها، بداية بالتخلي على حليلوريتش، وصولا إلى جلب مدربين مغمورين ساهموا في تسيب صارخ على مستوى الفريق .قبل سنوات، لم تكن الخسارة معترف بها في بيت الخضر، واليوم أضحى التسيب والخسارة شعار المنتحب، الذي ضل الطريق وصولا الى خسارة تونس أخطاء فاضحة في سياسة الفاف تحت عنوان التسيب واللانضباط . من حليلوريتش الذي كان الانضباط شعاره، الى غوركوف، رايفاتش وصولا الى ليكنس، روراوة يعطي الورقة البيصاء للاعبين إفعلو ما شئتم فأنتم الطلقاء.