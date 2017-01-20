المغرب تعود من بعيد والكونغو الديمقراطية تفاجئ الجميع

أسفرت مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ، لنهائيات كاس الأمم الافريقية المقامة حاليا بالغابون نتائج مرضية للمنتخبين المغربي والكونغولي، حيث تعادل حامل اللقب كوديفوارمع الحصان الاسود للمجموعة الثالثة منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين لمثلهما ، في حين تمكن المنتخب المغربي من العودة في النتيجة وتسجليه لثلاث أهداف كاملة بعد تأخره بهدف أمام المنتخب الطوغولي.

وبهذه النتيجة اعتلى منتخب الكونغو صدارة ترتيب المجموعة بأربعة نقاط متبوعا بالمنتخب المغربي بثلاث نقاط ، ثم المنتخب الايفواري بنقطتين ، وأخيرا الفريق الطوغولي بنقطة واحدة ، لتكون الجولة الثالثة على موعد مع مواجهة نارية بين منتخبي أسود الاطلس والفيلة الإيفوارية ، في حين يكفي المنتخب الكونغولي التعادل فقط مع المنتخب الطوغولي للتأهل للدورالثاني