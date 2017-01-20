عينت الإتحادية الإفريقية لكرة القدم، الحكم البوتسواني، جوشوا بوندو، لإدارة مباراة الجزائر والسنغال، ضمن الجولة الثالثة من كأس أمم افريقيا بالغابون، وسيكون في مساعدة الحكم جوشوا بوندو، كل من جيرسون ايميليانو دوسانتوس من أنغولا، والموزمبيقي أرسينيو شادروكي. وسيدير الحكم الإيفواري دينيس ديمبلي المباراة الأخرى بين زمبابوي وتونس. وسيلعب رفقاء بن سبعيني حظوظهم الأخيرة في التأهل للدور الثاني حيث أصبحوا مطالبين بالفوز على أسود التيرانغا، مع خسارة نسور قرطاج بفارق هدف فقط.