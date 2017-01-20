الرئيسية الرياضة بالفيديو.. حفيظ دراجي ورفيق وحيد في حوار ساخن ببلاطو النهار

بالفيديو.. حفيظ دراجي ورفيق وحيد في حوار ساخن ببلاطو النهار

  • 20/01/2017
  • وكالات
  • 11253
  • 0
بالفيديو.. حفيظ دراجي ورفيق وحيد في حوار ساخن ببلاطو النهار تحميل الملف

وجه الصحفي رفيق وحيد أسئلة مباشرة للصحفي حفيظ دراجي في حصة ستاد النهار، تتعلق بالعلاقة التي تجمع حفيظ دراجي بروراوة ، وتكتمه عن انتقاد طريقة تسيير المنتخب الوطني وكذا تقديم الأعذار نيابة عن الاعبين، ورد عليه حفيظ بأن التضخيم الذي عرفه تراجع نتائج المنتخب الوطني في الآونة الاخيرة، ليس في محله وبأن الجزائريين بصفة عامة محقورين وحقارين ، وقال بأنه لم ينتقد روراوة منذ توليه رئاسة الفاف لا سلبا ولا ايجابا، موضحا بأن رغبته كانت في مغادرة رورارة الفاف بعد مونديال البرازيل 2014.


Youtube
موضوع : بالفيديو.. حفيظ دراجي ورفيق وحيد في حوار ساخن ببلاطو النهار
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: