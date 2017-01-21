فيغولي يؤكد رغبته في الاستمرار مع وست هام رغم اهتمام روما به

قال الدولي الجزائري سفيان فيغولي بأنه سعيد مع ناديه الانجليزي وست هام ومستعد لبذل أقصى الجهود للظفر بمكانة أساسية معه بعد أن ارتبط إسمه بنادي روما الذي يسعى لانتدابه خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية.

وصرح فيغولي للصحافة الإنجليزية : "كنت سعيدا بتسجيل أول هدف لي في البطولة الانجليزية الممتازة. جاء في مشاركتي الثانية في التشكيلة الأساسية. لعبت المباراة كلها والجماهير كانت سعيدة للغاية". وأضاف :"أنا جاهز للعب كل أسبوع وأتمنى عدم التعرض لأي إصابة. أريد مساعدة النادي على احتلال أفضل مركز ممكن". وسجل فيغولي لاعب الوسط أولى أهدافه في البطولة الانجليزية, التي انتقل إليها الصائفة الماضية بعد انتهاء عقده مع نادي فالنسيا الإسباني في الفوز 3-صفر على كريستال بالاس نهاية الأسبوع المنصرم، ليتقدم الفريق اللندني إلى المركز ال12 ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمكانية تراجع وست هام نحو منطقة الهبوط. وشارك فيغولي في التشكيلة الأساسية مرتين فقط منذ انضمامه لوست هام, وهو الأمر الذي كلفه الإبعاد عن صفوف المنتخب الجزائري الذي يخوض حاليا نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون. واعترف اللاعب صاحب ال27 عاما بأن فريقه ما زال بإمكانه التحسن أكثر عندما يحل ضيفا على ميدلسبره اليوم السبت في البطولة الإنجليزية بعد فوز مهم في الجولة الماضية. وتابع : "تهتز شباكنا كثيرا وفي بعض الأوقات يجب علينا أن نكون أقوى دفاعيا لجعل مهمة التسجيل صعبة على المنافسين. الخطة هي العمل بقوة. نشعر بالتواضع كلاعبين ولدينا الرغبة في التطور". وجاء الفوز على بالاس بعد السقوط صفر-5 أمام الضيف مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ورغبة الدولي الفرنسي ديميتري باييه لاعب الوسط في الرحيل عن النادي واستبعاده من التشكيلة.