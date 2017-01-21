مختصون يحاكمون روراوة .. إنه فرعون الكرة الجزائرية

عرفت الهزيمة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام نظيره التونسي ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، العديد من الإنتقادات اللاذعة سواءً من الساحة الإعلامية أو الرياضية.

وقد عرف برنامج" ستاد الكان" الذي يبث على قناة النهار، تحليلات وحوارات ساخنة من قبل إعلاميين ولاعبين سابقين، وهو البرنامج الذي عرفة نسبة مشاهدة عالية منذ بداية العرس القاري. هذا وقد وصف كل من الإعلاميين مصطفى معزوزي ومقران حرحات واللاعب الدولي السابق عبد الرزاق دحماني، رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة بأنه "فرعون"، وجاء هذا الوصف حسبهم لطريقة العمل التي يقوم بها روراوة داخل الإتحادية، مشيرين أن هذا الأخير لا يسمع لأحد فيما يخص الكرة الجزائرية.