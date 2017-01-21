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بن سبعيني يغيب رسميا عن مباراة السينغال

  • 21/01/2017
  • خ. صديق
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بن سبعيني يغيب رسميا عن مباراة السينغال تحميل الملف

سيغيب رسميا، المدافع الدولي رامي بن سبعيني هذا الاثنين ضد المنتخب السنيغالي، برسم المباراة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لنهائيات كأس افريقيا للأمم 2017 التي تجرى فعالياتها بالغابون، بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، في المباراة الأخيرة ضذ المنتخب التونسي، حسب ما علم من المنتخب الوطني.

وكان قد تعرض لاعب نادي رين الفرنسي لإصابة على مستوى الركبة في مباراة الخضر ضذ المنتخب التونسي، التي لعبت أول أمس الخميس، وانتهت لصالح نسور قرطاج بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تكفل لاعب النادي الافريقي التونسي هشام بلقروي، رفقة عيسى ماندي بمحور دفاع المنتخب الوطني، في حين من المنتظر أن يعود كل من المهاجم هلال العربي سوداني وكذا الحارس وهاب رايس مبولحي لللمشاركة مباراة المرتقبة أمام السنيغال بعد غيابهما ضد تونس.  

موضوع : بن سبعيني يغيب رسميا عن مباراة السينغال
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