الوفاق يحسم قمة الشرق... الكاب يكرم المدية بثلاثية وبلعباس تطيح بالحراش في لافيجري

حسم وفاق سطيف، أمس، قمة الشرق الجزائري بعدما فاز بهدف من دون رد في المباراة التي استقبل فيها شباب قسنطينة بملعب 8 ماي 45 من دون جمهور، لحساب فعاليات الجولة 16 من الرابطة المحترفة الأولى، حيث سمح الهدف الذي سجله المدافع كنيش بتحقيق الفوز الأول للتشكيلة السطايفية بقيادة المدرب ماضوي، في أول لقاء له على رأس الوفاق، وهو الأمر الذي سمح للنسر الأسود برفع رصيده إلى النقطة 28، ليحتل وصافة الترتيب مؤقتا رفقة مولودية وهران، في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة، في حين عقّدت الهزيمة من وضعية أبناء الجسور المعلقة كثيرا، وجعلتهم يواصلون الغرق مع فرق كوكبة المؤخرة برصيد 14 نقطة فقط، وعرفت نفس المواجهة خروجا اضطراريا لمتوسط ميدان الوفاق، حمزة ايت واعمر، وتم نقله على متن سيارة الإسعاف للمستشفى، كما أكرم شباب باتنة ضيفه أولمبي المدية بثلاثية كاملة من دون رد، سجلها كل من بن منصور، بهلول ومصفار، وهو الفوز الذي مسح لأبناء الأوراس برفع رصيدهم إلى 19 نقطة، وابتعدوا قليلا عن منطقة الخطر، في حين تجمد رصيد الأولمبي في النقطة 25، كما عاد اتحاد بلعباس بفوز ثمين ومهم من خارج الديار على حساب اتحاد الحراش بثنائية من دون رد، حملت توقيع زواري وبوقلمونة، في لقاء لعب من دون حضور الجمهور، بسبب العقوبة المسلطة على أبناء الصفراء، وهو الانتصار الذي سمح لأبناء الغرب بالوصول إلى النقطة 24، في حين عقّدت الخسارة وضعية أشبال المدرب شارف بعد عودتهم القوية مؤخرا في البطولة، خصوصا أن هذه الهزيمة تعتبر الأولى لهم على أرضية ميدان ملعب 1 نوفمبر بالمحمدية، كما حققت النصرية فوزا ثمينا على حساب سريع غليزان بهدف من دون رد سجله المدافع لعريبي، في أول ظهور له بألوان النصرية، بعد تأهليه خلال مرحلة العودة، حيث سمح الفوز الذي حققه أشبال المدرب آلان ميشال برفع رصيدهم إلى النقطة 24 وسط الترتيب، في حين عقّدت الخسارة من وضعية السريع في المركز ما قبل الأخير مؤقتا.

النتائج:

نصر حسين داي 1 - 0 سريع غيليزان

شباب باتنة 3 - 0 أولمبي المدية

إتحاد الحراش 0-2 إتحاد بلعباس (من دون جمهور)

وفاق سطيف 1 - 0 شباب قسنطينة (من دون جمهور)