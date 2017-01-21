ماضوي يتفوق على عمراني من المدرجات والوفاق يضغط على العميد

وفق المدرب خير الدين ماضوي، في أول مهمة بعد عودته إلى العارضة الفنية للوفاق، رغم أنه جلس في المدرجات بسبب عدم حيازته على إجازة الرابطة، حيث عرفت بداية المباراة انطلاقة قوية لتشكيلة وفاق سطيف، مقابل تكتل الشباب في الدفاع إلى غاية الشوط الثاني، ليتمكن المدافع كنيش في د 76 من هز شباك الحارس سيدريك بقذفة قوية، فيما باءت محاولات هجوم الشباب بالفشل، بعد أن أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد خروج مغني، وتمكن الوفاق من حصد 3 نقاط وضعته في الوصافة، وجعلته يضغط على المتصدر مولودية الجزائر. ومثلما أشرنا إليه سابقا، لم يسمح محافظ المباراة للمدرب ماضوي بالتواجد على كرسي الاحتياط بسبب عدم حيازته على الإجازة، على خلفية عدم ترسيم توقيعه العقد، فيما تحصل المدرب عبد القادر عمراني على رخصة استثنائية من قبل الرابطة المحترفة، رغم عدم ترسيم توقيعه العقد مع إدارة فريقه الجديد شباب قسنطينة، حيث أن لجوءه إلى إيداع شكوى على طاولة لجنة المنازعات للمطالبة بأجوره الشهرية الأربع من إدارة فريق وفاق سطيف جعلته في غير حاجة إلى إجازة.

.. ويكثف التحضيرات ويبرمج مواجهتين وديتين

وضع المدرب ماضوي برنامجا مكثفا للتحضيرات خلال ركون التشكيلة إلى الراحة نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تأجيل مواجهة شباب بلوزداد، ومن ثمة الاستعداد لمواجهة الجولة ما بعد المقبلة، حيث ينزل اولمبي المدية ضيفا على وفاق سطيف، في أول مواجهة للمدرب العائد ماضوي تحت أنظار الجمهور السطايفي الذي تعالت أصواته، خلال الموسم الفارط في نهاية مواجهة اتحاد الحراش تطالبه بالرحيل، وهو السيناريو الذي لا يريد المدرب الشاب أن يتكرر من خلال العمل على تقديم تشكيلة تقدم مردودا جيدا لإرضاء الأنصار، بداية من أول مواجهة أمام أولمبي المدية، ما جعله يركز على تكثيف المنافسة من أجل تحسين الأداء، فبالإضافة إلى المباريات التطبيقية المبرمجة في نهاية كل حصة تدريبية، برمج الطاقم الفني مواجهتين وديتين، بحر الأسبوع الحالي، بداية بمواجهة الثلاثاء أمام اتحاد عين لحجر، ثم مواجهة ثانية الجمعة القادم أمام متصدر رابطة ما بين الجهات شباب بئر العرش بنسبة كبيرة.

امقران يسافر إلى البرتغال قبل الخميس

يغادر المهاجم الشاب أمقران إلى البرتغال، قبل نهاية الأسبوع الحالي، حسب الحديث الذي حمع الرئيس حمّار والمهاجم أمقران، وهي السفرية التي كانت محددة خلال الأسبوع الفارط، ولأسباب لم يكشف عليها الرئيس حمّار، تم تأجيلها إلى الأسبوع الحالي، حيث كانت مواجهة أمس أمام شباب قسنطينة آخر ظهور للمهاجم أمقران بألوان الفريق الذي تكوّن فيه.

خروج اضطراري للحارس خيري وخذايرية يعود

عرفت بداية الشوط الثاني تعرض الحارس خيري إلي إصابة اضطرته إلى مغادرة أرضية الميدان، وتعويضه بالحارس المغترب سفيان خذايرية الذي حظي، منذ عودة مدرب الحراس برارمة والمدرب ماضوي بمعاملة خاصة، كانت وراء استعادة الحارس المغترب الثقة في قدراته، حيث كان ينتظر أن يتم إشراكه من البداية خلال مواجهة أمس.

عمراني وماضوي أقحما جابو ومغني في نفس الوقت

لجأ المدربان ماضوي وعمراني إلى خدمات كل من جابو ومغني في نفس الوقت تقريبا، حيث لم تمر دقيقتين على إقحام ماضوي للوسط الهجومي جابو مكان العمري، حتى سارع عمراني إلى إقحام مغني، حيث فضل كل مدرب تنشيط اللعب والرهان على المحاولات الفردية.

الآمال يحافظون على الصدارة تحت إشراف المدرب الرابع على التوالي

حققت تشكيلة آمال وفاق سطيف الفوز بنتيجة هدف من دون رد من توقيع الوسط الهجومي يعقوبي، وهو الفوز الذي يبقي التشكيلة في الصدارة بحصيلة 40 نقطة، في أول مواجهة تحت إشراف المدرب العائد عمر بلعطار، بعد انسحاب المدرب السابق بولحجيلات من تدريب تشكيلة الآمال، حيث يعد بلعطار المدرب الرابع منذ بداية الموسم الحالي، بعد كل من فلاحي، زرڤان وبولحجيلات.