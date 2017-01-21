براهيمي وبن سبعيني يغيبان عن التدريبات ويتجهان لتضييع مباراة السنغال

عرفت الحصة التدريبية التي أجرتها عناصر المنتخب الوطني، أمس، تحسبا للقاء السنغال المقرر أمسية الغد برسم الجولة الثالثة من الدور الأول لكان الغابون غياب الثنائي رامي بن سبعيني، ومتوسط الميدان ياسين براهيمي، حيث اكتفى الثنائي بمواصلة العلاج ولم يتحدد بعد إذا كان في مقدورهما التواجد في لقاء الغد حيث أن الطاقم الطبي يسارع الزمن على أمل تجهيزهما، للمباراة التي ستحسم هوية المتأهلين إلى الدور الثاني، وعلى صعيد أخر، أكد المهاجم سفيان هني أن الفوز في لقاء الغد يعتبر أمرا إلزاميا، كما تحسر على المشوار المخيب الذي ظهر به الخضر في النهائيات، وقال في تصريح للموقع الرسمي لنادي اندرلخت:« لعبنا حتى الآن مباراتين، كنا نتمنى الفوز على زيمبابوي في المباراة الأولى لكن الحظ لم يكن بجانبنا، أمام تونس كنا ندرك أن المهمة لن تكون سهلة وكنا نود التدارك قبل مواجهة السنغال لكننا واجهنا منتخب يصعب هزمه، ولهذا يمكن القول أننا حققنا مشوار جد سيء، لهذا لا بد علينا من الفوز على السنغال وهذا أمر إلزامي ونتمنى أن يفوز زيمبابوي على تونس وهو الأمل الوحيد في تخطي الدور الأول».