روراوة ديكتاتور يتستر على حكام مرتشين وأتحدّاه أن ينفي ذلك بالقسم على المصحف الشريف

فتح الرئيس السابق لنادي اتحاد الشاوية، عبد المجيد ياحي، النار على رئيس «الفاف»، محمد روراوة، واتهمه بالتستر على حكام مرتشين يقبضون الأموال مقابل التلاعب بنتائج مباريات البطولة الوطنية ويحددون من يصعد ومن يسقط في البطولة، وتحداه بأن ينفي ذلك بالقسم على المصحف الشريف، وهذا خلال تدخله سهرة الجمعة على تلفزيون «النهار»، كما قال ياحي إن روراوة لا يتقبل الرأي المعارض ويعاقب معارضيه، كما حمّله مسؤولية إبعاد مجاني وفيغولي من الخضر، وقال إن رئيس «الفاف» هو من وضع قائمة الـ23 لاعبا المشاركين في كأس إفريقيا 2017 بالغابون وليس المدرب ليكانس، حيث صرح ياحي قائلا: «روراوة أخذ كرة القدم الجزائرية كرهينة رغم أنه لا علاقة له بالكرة فلم يكن لا لاعبا ولا حكما ولا مدربا في كرة القدم، كما أنه لا يسمع رأي الآخرين ولا يحب الرأي الآخر، بل يعاقب كل معارضيه ولا تهمه الكرة المحلية في الجزائر بقدر رغبته في البقاء في الكرسي والبقاء في الكاف»، وأضاف:«روراوة هو من وضع قائمة اللاعبين المشاركين في كان الغابون وعاقب مجاني والآخيرين، هو يعرف أن هناك حكاما جزائريين يقبضون الأموال لترتيب مباريات البطولة ويتحكمون في صعود ونزول الأندية، وأنا اتحداه أن ينفي ذلك بالقسم على المصحف الشريف.. لقد حوّل «الفاف» إلى وكالة سياحية لمقربيه ويريد بناء فندق عوض مراكز التكوين، أنا أطلب تدخل الوزير الأول ووزير الرياضة لإيقاف المجزرة».