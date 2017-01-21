حسن عريبي.. روراوة أقوى من الوزير وهذا مايجب فعله لإنقاذ الرياضة الجزائرية

كشف النائب البرلماني، حسن عريبي، أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة أقوى من الوزير ولا يمكن فعل شيء أمامه، كما لا يمكن مساءلته إلا من طرف رئاسة الحكومة، وهذا من خلال الرد الذي تلقاه من وزير الشبيبة والرياضة، الهادي ولد علي، حول سؤاله الكتابي، الذي اعترف بأن روراوة أكثر من الوزير، مضيفا أن الوزير الحالي قال في رده أن كل ما تقوم به الاتحادية من صلاحيتها، الوزارة لا يمكن التدخل في شؤونها.

وقال عريبي، أن ضعف مردود لاعبي الفريق الوطني في نهائيات كأس امم افريقيا المقامة حاليا بالغابون، يعود الى عدم شعور اللاعبين الحاليين بالوطنية الكاملة، واستطرد قائلا بأن رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم محمد رورارة يبزنس علنا في الرياضة.

وقال حسن عريبي يجب على السلطات العليا للبلاد لانقاذ كرة القدم الجزائرية، لأن الشعب الجزائري يتنفس بالرياضة، وأضاف لعربي أن المنظومة الرياضية في الجزئر بكل انواعها انهارت جراء سوء التسيير الذي تعرفه. ويعتقد عربي أنه يجب أن تكون إرادة حقيقية لكل مسؤول بما فيهم رئيس الجمهورية ووزير الأول ونواب البرلمان لانقاذ المنتخب الوطني والرياضة بشكل عام، والارتقاء بها الى أعلى مستوى.