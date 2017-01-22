بالفيديو ..اللاعبون لا يحترمون ليكانس ولا قيمة له في بلجيكا والمناصرون يحضّرون مفاجأة لراوراوة

أكد أحد مناصري المنتخب الوطني، متواجد في الغابون، أن هناك حالة تسيب داخل الخضر، حيث أن اللاعبين لا يحترمون مدربهم جورج ليكانس، ويتحكمون فيه، قائلا في مكلمة هاتفية للنهار " أن اللاعبين يضعون الخطة التكتيكية وهم الذين لا يريدون استبدالهم..نحن نرى هذه الأمور بأعيننا على المباشر".

وفي فضيحة ثقيلة، فجّرها المناصر المدعو هواري، الذي يقيم في فرنسا، كشف من خلالها أن البلجيكيين اندهشوا من وضع ليكانس مدربا لمنتخب مثل الجزائر، موضحا " ليكانس ليس له قيمة في بلجيكا ومساعده كان هو الآخر مساعدا لمدرب جزائري في نادي صغير".