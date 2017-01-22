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أكد الدولي السابق وعضو الطاقم التقني للمنتخب الوطني عبد المجيد بوقرة ، أنه لن يتولى زمام العارضة الفنية للمنتخب الوطني. وأوضح قائد الفريق الوطني السابق في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن التقني البلجيكي جورج ليكانس، يمارس مهامه بشكل عادي ويحضر الفريق لمواجهة السينغال الاثنين المقبل، قائلا "مهمتي واضحة بدقة وهي أن أكون بقرب اللاعبين ومساعدتهم". وقال بوقرة أن تحضيرات رفقاء ماندي لمواجهة السينغال تجري في أجواء حزينة وأن اللاعبين يعانون من الإحباط بعد التعثر أمام زيمبابوي (2-2) والهزيمة القاسية أمام المنت can خب التونسي (1-2).

موضوع : هذا ما قاله بوقرة حول توليه العارضة الفنية للخضر

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