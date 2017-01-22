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في ما يلي ترتيب هدافي كأس افريقيا للأمم 2017 المقامة بالغابون من 14 جانفي إلى 5 فيفري بعد إجراء منافسات الجولة الثانية برسم المجموعة الرابعة: - هدفان: رياض محرز (الجزائر) بيير-إيميريك أوباميانغ (الغابون) ساديو ماني (السنغال) جونيور كبنانغا كلونجي (الكونغو الديمقراطية). - هدف واحد: جواري سواريس و بيكيتي (غينيا بيساو) بنيامين موكاندجو وسيباستيان سياني وميشيل نغادو نغادجي (الكاميرون) يوسوفو دايو وبريجوسي ناكولما (بوركينافاسو) كوداكواشي ماهاشي ونياشا موشيكوي (زيمبابوي) كارا مبودجي وهنري سايفت (السنغال) أندريه أيو واسامواه جيان (غانا) نعيم سليتي (تونس) سفيان هني (الجزائر) نيكسنيس كيبانو (الكونغو الديمقراطية) ويلفريد بوني وسيري ديي (كوت ديفوار) ماثيو دوسيفي (الطوغو) عزيز بوحدوز وغانم سايس ويوسف النصيري عبد الله السعيد (مصر).

موضوع : ترتيب الهدافين في كان 2017 بالغابون

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