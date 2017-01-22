اجراءات صارمة ضد المسؤولين على أداء الخضر في كان الغابون

كشف مصدر مؤكد للنهار، أنه سيكون في الأيام القليلة القادمة تقييما، شاملا لأداء المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون.

وأكد ذات المصدر، أنّ التقييم يشمل جميع الجوانب التي مسّت مشاركة الخضر في المنافسة القارية التي تجرى حاليًا في الغابون. وأضاف ذات المصدر، أنّ إجراءات صارمة ستتخذ ضد المسؤولين عن الوجه الشاحب الّذي ظهر به المنتخب الوطني في هذه النهائيات، مشيرًا إلى أنّه تم وضع إمكانيات ضخمة لضمان نجاح مشاركة الخضر في كأس إفريقيا.