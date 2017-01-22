تأجيل مقابلتي المدية الحمراوة وبلعباس باتنة لحساب الجولة الـ17 من الرابطة الأولى موبيليس

تم إرجاء مقابلتي أولمبي المدية مولودية وهران، إتحاد بلعباس شباب باتنة، اللتين كانتا مقررتين يوم الخميس، لحساب الجولة ال17 من بطولة الرابطة الاولى موبيليس، إلى يومي الجمعة 27 والسبت 28 جانفي، لأسباب متعلقة بالبث التلفزيوني، حسب ما أعلنته اليوم الأحد رابطة كرة القدم المحترفة. وستنطلق مباراة القمة، التي ستجمع صاحب المركز الخامس أولمبي المدية، وضيفه مولودية وهران، صاحب الصف الثاني، على الساعة الثالثة مساء، بملعب إمام إلياس بالمدية، في حين ستعطى إشارة انطلاق لقاء إتحاد بلعباس، السابع و ضيفه شباب باتنة، التاسع على الساعة الرابعة عصرا، بملعب 24 فيفري 1956 بسيدي بلعباس. ويقترح برنامج، الجولة ال17 مقابلتين أخريين واعدتين و يتعلق الأمر بالداربي العاصمي، الذي سيجمع بين مولودية الجزائر وإتحاد الحراش، واللقاء المثير بين شباب قسنطينة وشبيبة الساورة. أما المقابلات الأربع الأخرى، فقد تم تأجيلها إلى موعد لاحق وهي سريع غليزان-إتحاد الجزائر، وشبيبة القبائل-نصر حسين داي، وشباب بلوزداد-وفاق سطيف، ودفاع تاجنانت-مولودية بجاية. وأجلت هذه المباريات بسبب مشاركة بعض لاعبي هذه الأندية مع المنتخبين الوطنيين أ، والعسكري. ويشارك الخضر، حاليا في كأس إفريقيا للأمم 2017 بالغابون، في الوقت الذي يلعب فيه المنتخب الوطني العسكري، منافسات كأس العالم، في مسقط عمان.