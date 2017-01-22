النهار تتحصل على تشكيلة الخضر التي ستواجه السينغال

تحصل تلفزيون "النهار" على تشكيلة المنتخب الوطني، التي ستواجه السنيغال غدا الخميس بملعب فرانسفيل، في المباراة الثالثة من الدور الأولى من نهائيات كأس أمم افريقيا 2017، الجارية بالغابون.

ومن المرتقب أن يشرك المدرب جورج ليكنس عدلان قديورة وعيسى ماندي في محور الدفاع بعد اصابة بن سبعيني، ويعتمد على مهدي عبيد في وسط الميدان رفقة نبيل بن طالب، واشراك سفيان هني كصانع ألعاب وراء اسلام سليماني، والاعتماد على محرز وبراهيمي على الرواقين الأيمن والأيسر.

التشكيلة المحتلمة للخضر لمواجهة السينغال:

عسلة ، مفتاح ، غولام ، ماندي ، قديورة ، بن طالب ، عبيد ، براهيمي ، محرز ، هني ، سليماني.