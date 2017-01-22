النصرية تقترب من البوديوم.. الورتاني يؤكد ولعريبي النجم الجديد

حقق نادي نصر حسين داي فوزا صعبا على ضيفه نادي سريع غليزان، أول أمس السبت، بهدف نظيف في لقاء الجولة السادسة عشرة من رابطة «موبيليس» المحترفة الأولى لكرة القدم التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة، ولم تكن مهمة النصرية سهلة بعدما صعّب اللاعبون المهمة على أنفسهم ولم يدخلوا في المباراة بالطريقة اللازمة، خصوصا في المرحلة الأولى التي لم يظهر فيها الهداف أحمد ڤاسمي ورفاقه بالمستوى المطلوب، قبل تحسن أدائهم في الشوط الثاني الذي عرف تسجيل الهدف الوحيد في المواجهة عن طريق متوسط الميدان، حسين لعريبي، الذي نصب نفسه نجما جديدا في وسط الميدان الدفاعي، بعدما لم يشارك في لقاءات النصف الأول من الموسم بسبب عم استخراج إجازة له من طرف إدارة الرئيس، محفوظ ولد زميرلي، وهو الذي أكد بأدائه أمس الأول أنه كان يستحق مكانة في صفوف الملاحة، منذ بداية الموسم الجاري، كما أبان الوافد الجديد، مهدي الورتاني، عن قدرات كبيرة في وسط الميدان، حيث قدّم الوافد الجديد الفرانكو جزائري صاحب الجنسية التونسية أيضا، مباراة رائعة في أول ظهور رسمي له بقميص النصرية، وشكل ثنائيا جيدا مع لعريبي، كما كانت الدقائق القليلة التي لعبها كومباسا كفيلة ببعث التفاؤل، بعدما قدم لقطات جميلة وقدم تمريرة رائعة للمهاجم، زكرياء أوحدة، لم يستغلها هذا الأخير. ويعتبر فوز، أول أمس، امتدادا لسلسلة الانتصارات التي تسير عليها النصرية، وهو السابع على التوالي بين منافستي كأس الجمهورية والمحترف الأول، الذي حافظ فيه الفريق على مركزه السابع، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، واقترب أكثر من «البوديوم»، أين لم يعد يفصله سوى أربع نقاط عن الوصيف، وفاق سطيف، وست نقاط عن الرائد، مولودية الجزائر، الذي تنقصه مباراة، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بخصوص قدرة النصرية على تحقيق هدفها بإنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاث الأولى، وضمان مشاركة قارية الموسم المقبل.

ميشال يريد مواجهة ودية للبقاء في المنافسة بعد تأجيل مواجهة «الكناري»

على صعيد آخر، يرغب المدرب، آلان ميشال، في برمجة مواجهة ودية، مطلع الأسبوع المقبل، للبقاء في أجواء المنافسة بعد تأجيل الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم لمواجهة النادي العاصمي أمام شبيبة القبائل في الجولة السابعة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى، بسبب ارتباط بعض لاعبي الكناري بالمشاركة رفقة المنتخبين الوطنيين الأول والعسكري في منافستي كأس أمم إفريقيا بالغابون وبطولة العالم العسكرية بسلطنة عمان على التوالي، أين لا يريد التقني الفرنسي إبقاء لاعبيه بعيدا عن أجواء المباريات لأسبوعين كاملين.

هريدة لـ«النهار»: «الفوز لم يكن سهلا وعلينا تسيير بقية مشوارنا بذكاء»

اعترف المدافع هريدة أن مهمة فريقه لم تكن سهلة رغم الفوز على سريع غليزان، مشيرا إلى أن المنافس خلق لهم بعض الصعوبات، إلا أنه بالمقابل أكد أن الأهم هو حصد النقاط الثلاث، وأشار إلى أنه وزملاؤه سيسيّرون بقية المشوار مباراة بمباراة، لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وصرح لـ«النهار بعد نهاية اللقاء قائلا: «الفوز لم يكن سهلا أمام منافس يملك إمكانيات جيدة وخلق لنا عدة صعوبات، لكننا عرفنا كيف نعود في المرحلة الثانية ونسجل هدف الفوز ونحصد النقاط الثلاث، وهو الأهم في مثل هذه اللقاءات»، مضيفا: «المشوار لا يزال طويلا وعلينا تسييره بذكاء مباراة بمباراة، وسنكافح لنواصل سلسلة انتصاراتنا وإنهاء الموسم ضمن مراكز المقدمة».