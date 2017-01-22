ليكانس: لا أؤمن بالمعجزات وهذا المنتخب سيصبح الجميع يغار منه مستقبلا

أكد الناخب الوطني، جورج ليكانس، على ضرورة استغلال الفرصة الصغيرة المتاحة للمنتخب الوطني في اللقاء الذي سيجمعه، أمسية اليوم، بمنتخب السنغال برسم الجولة الأخيرة من الدور الأول، وطالب ليكانس خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس بنسيان الخسارة التي مني بها الخضر أمام تونس في الجولة الفارطة، وقال إنه سيفعل المستحيل للدفاع عن شرف المنتخب وشرف الجزائر، وأوضح بهذا الصدد: «نملك حظوظا لتخطي الدور الأول وسندافع عنها بكل قوة، ورغم أننا أمام تحد صعب في مواجهة السنغال ومصيرنا ليس بأيدينا، إلا أننا مجبرون على وضع مشاعر الخيبة بعد الخسارة أمام تونس والدخول بقوة لتحقيق الفوز والدفاع عن شرفنا وعن الجزائر»، وأضاف: «ارتكبنا أخطاء كثيرة وخسارتنا في الجولة الماضية لا تعني أننا فريق سيء، صحيح أنا لا أؤمن بالمعجزات لكن أؤمن بالعمل الجيد، بعد أن توليت مهامي مع المنتخب قلت إن عملا كبيرا في انتظارنا والنتائج لا تأتي بعد مباراة واحدة أو شهرين ولهذا يجب علينا المثابرة». وحول الغيابات التي ستطال التشكيلة في لقاء اليوم قال: «مبولحي وسوداني سيغيبان رسميا، مشاركة براهيمي محل شك ومتأسف لإمكانية غياب بن سبعيني لأنه قدم الكثير في أول مشاركة له مع المنتخب»، وفيما إذا كان يتحمل مسؤولية التعثر أمام زيمبابوي وتونس بسبب خياراته قال: «كلنا مسؤولون وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، لا أحب الانهزام في المباريات، وهناك بعض الأمور لم تتم بشكل جيد، كل هذا يأتي بالعمل وبعدها الجميع سيصبح غيورا من هذا المنتخب، لأنه سيكون لدينا فريق جيد، ولو لم أكن واثقا من العمل الذي أقوم به لما كنت حاضرا الآن مع المنتخب، وأنا واثق 200 ٪ من عملي، لكن يجب المواصلة للتحسن أكثر».