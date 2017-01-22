عسكر الجزائر يواجهون الفراعنة في ربع نهائي المونديال

يواجه المنتخب الوطني العسكري، هذا الثلاثاء، نظيره المصري برسم الدور ربع النهائي من كأس العالم العسكرية المقامة حاليا في سلطنة عمان، وهذا بعدما تعادل الفراعنة في المباراة الأخيرة من الدور الأول أمام المنتخب السوري الذي يحتل ريادة مجموعته بسبع نقاط، بينما حصد المصريون خمسة نقاط وجاءوا في المركز الثاني، بينما فاز عسكر الخضر في المباريات الثلاث من دون عناء وأنهوا الدور الأول في ريادة مجموعتهم. وسيلتقي المنتخبان على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مدينة مسقط، في حدود الساعة الخامسة مساء بالتوقيت الجزائري، ويعول الجزائريون على اجتياز عقبة الفراعنة في هذا الدور، خاصة أنهم يضعون اللقب العالمي نصب أعينهم والحفاظ على اللقب الذي توجوا به مرتين في 2011 بالبرازيل و2015 في كوريا الجنوبية، بينما سيدخل لاعبو المنتخب المصري بنية الثأر بعدما خطف الخضر التاج العالمي منهم في مونديال البرازيل، سنة 2011، عندما التقيا في المباراة النهائية وشهدت نهاية اللقاء اعتداءات واشتباكات بين اللاعبين، حيث لم يهضم أحفاد الفراعنة خسارة النهائي وحاولوا إفساد فرحة الجزائريين الذين توجوا بأول لقب في تاريخ مشاركاتهم في المونديال العسكري.