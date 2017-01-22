تأهل بوركينا فاسو والكاميرون إلى الدور الربع النهائي من المجموعة الاولى

تأهلكل من بوركينا فاسو الى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الغابون، بعد أن أنهت المشاركة التاريخية الأولى لغينيا بيساو، في الدور الأول بفوزها عليها 2-صفر، الأحد في فرانسفيل، والمنتخب الكاميروني بتعادله مع الدولة المضيفة الغابون، سلبا في ليبرفيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وسجل نغومبي ناكولما 11 وبرتران تراوريه 57 هدفي بوركينا فاسو التي رفعت رصيدها إلى 5 نقاط، وضمنت إحدى البطاقتين بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الغابون والكاميرون. ولحقت بوركينا فاسو بالسنغال المجموعة الثانية، وغانا الرابعة، إلى ربع النهائي. وباتت الغابون رابع دولة منظمة تخرج من الدور الأول بعد إثيوبيا 1976، وساحل العاج 1984،وتونس 1994.