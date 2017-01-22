الرئيسية الرياضة بالفيديو..زين عامر.. روراوة يملك جواسيس داخل المنتخب ينقلون له كل صغيرة وكبيرة

بالفيديو..زين عامر.. روراوة يملك جواسيس داخل المنتخب ينقلون له كل صغيرة وكبيرة

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو..زين عامر.. روراوة يملك جواسيس داخل المنتخب ينقلون له كل صغيرة وكبيرة تحميل الملف

 كشف الاعلامي، زين عامر، في حصة ستاد الكان التي يبثها تلفزيون النهار، أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، ان لديه أشخاص خصصهم لنقل كل ما يجري داخل المنتخب ونقل كلام اللاعبين فيما بينهم وبين الطاقم الفني، مستدلا ذلك بحركة قام بها احدهم لم يكشف عن اسمه في مباراة تونس وذلك عند نهاية الشوط  كان اللاعبان محرز وبراهيمي، يتكلمان فيما بينها بإخفاء شفتيهما،  وقام ذلك الشخص  وكأنه يقوم بإحماء حتى يتمكن من معرفة ما دار بينهما وأرساله لروراوة.  


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موضوع : بالفيديو..زين عامر.. روراوة يملك جواسيس داخل المنتخب ينقلون له كل صغيرة وكبيرة
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