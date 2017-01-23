برشلونة يفوز برباعية ويطارد غريمه ريال مدريد

سجل ليونيل ميسي ولويس سواريز مجددا ليفوز برشلونة 4-صفر على إيبار ويواصل ملاحقة غريمه ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

ولدى برشلونة 41 نقطة من 19 مباراة ويتأخر بنقطة واحدة عن إشبيلية الذي خاض العدد ذاته، وقدم عرضا قويا في وقت سابق، الأحد، وحول تأخره إلى فوز 4-3 على أوساسونا.

ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، وفاز على ملقا 2-1 يوم السبت ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وأتبع إشبيلية صحوته أمام ريال الأسبوع الماضي بعرض قوي آخر، عدل خلاله تأخره إلى فوز 4-3 على أوساسونا عقب تراجعه مرتين في النتيجة.