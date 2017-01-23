تونس والسيغال يتأهلان للربع النهائي الكان 2017

تأهل المنتخب التونسي للدور الربع النهائي كأس إفريقيا لكرة القدم، بعد سحقهم للمنتخب زيمبابوي، بـ4-2، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، وسجل أهداف المنتخب التونسي كل من سليتي في الدقيقة 10، ومساكني في الدقيقة22، وخنيسي في الدقيقة 36، وخزاري في الدقيقة45. بينما سجل هدفي زيمبابوي كل من: ميسونا في الدقيقة42، وندورو في الدقيقة58. وبهذا الفوز ترافق تونس المنتخب السينغالي للدور المقدم. بينما أقصيا المنتخب الجزائري والزيمبابوي من المجموعة الثانية.