رئيس أولمبي المدية دمية في يد سليماني وهذا ردي على اتهاماتهم

وصف، فريد نزار، رئيس شباب باتنة رئيس أولمبي المدية بالدمية في يد مدربه سيد أحمد سليماني، في إشارة منه إلى أن الأخير يسيّر الأول كيف ما يشاء، وجاء رد نزار على اتهامات مسيري فريق التيطري عقب مواجهة الفريقين التي فاز بها «الكاب» بثلاثية من دون رد بملعب سفوحي، حيث اشتكى الزوار سوء الاستقبال. وقال نزار في تصريح خص به «النهار» أمس: «رئيس أولمبي المدية دمية في يد سليماني، والأخير لم يجد ما يبرر به الخسارة أمام الكاب سوى اتهامنا بسوء الاستقبال»، واعتبر أعذارهم واهية، وأنها جاءت لتغطية خسارتهم فوق أرضية الميدان، فسليماني فرّغ فريقه في الميركاتو ولم يجد شيئا يبرر به سقوط فريق سوى اتهامنا»، وأضاف: «وضعناهم في أحسن الظروف ولا أحد اقترب منهم ونزلوا في فندق سياحي، وحتي تكون الأمور واضحة وأن حججهم واهية، فإن فريق الآمال لأولمبي المدية سبقهم إليه ولم يشتكوا»، أما فيما يخص غرف تغيير الملابس، فقال نزار: «منحناهم غرف تغيير ملابس ولما اشتكوا منها حولناهم لغرف تغيير فريقنا لصنف الآمال، فكيف نمحنهم غرفا فيها روائح كريهة وبخور حسب قولهم»، واشتكى رئيس «الكاب تكرار السيناريو نفسه من طرف مسؤولي المدية في كل مرة ينزلون ضيوفا على عاصمة الأوراس وقال: «الموسم الفارط افتعلوا نفس الشيء ونفس السيناريو، وحتي نظهر أننا نستقبل ضيوفنا أحسن استقبال هو أن ملعب سفوحي لم يعاقب من قبل، ولا يوجد فريق اشتكى منه».