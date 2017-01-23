ليكانس.. الكان تجربة جيدة واللاعبون أجادوا التعامل مع السنيغال

صرح الناخب الوطني جورج ليكنس، بعد اقصاء الخضر من نهائيات كأس أمم افريقيا، الجارية بالغابون، وأن الكان كان بمثابة تجربة جيدة للاعبي المنتخب، وفي تعليقه على المباراة الاخيرة أمام السنيغال والتي نتهت بالتعادل الاجابي بهدفين لكل شبكة، أن اللاعبين أجادوا التعامل مع مباراة السنيغال.

وأضاف ليكانس، ان يجب طي صفحة الكان والتفكير جديا في تصفيات مونديال 2018، قائلا "واذا حققنا نتيجة أمام زامبيا سيعود الأمل"، وانتقد ليكانس بعض قرارات الحكم ووصفها بالغريبة في هذه المواجهة خاصة في الدقائق الأخيرة.

ومن جهته قال ياسين براهيمي، "نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء وليس لدينا أعذار، في حين اعترف سفيان هني، انهم لم يلعبوا جيدا ولا يستحقون التأهل.

وفي نفس السياق قال سليماني "قدمنا كل شيء من أجل إسعاد الشعب الجزائري ويجب أن نتعلم من الأخطاء"، مضيفا: "لم نتعلم من أخطائنا السابقة ونحن نشعر بخيبة كبيرة".