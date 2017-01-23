كأس إفريقيا حرمت محرز من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي

تراجعت ادارة برشلونة الاسباني عن ضم أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016، رياض محرز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 المقامة حاليا في الغابون، حسبما كشف عنه موقع «تريبال فوتبول» العالمي المتخصص في أخبار كرة القدم، ونقلته عدة تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، وأكد ذات المصدر أن «البارصا» كانت قريبة جدا من الإمضاء للاعب الجزائري في الصائفة الماضية، على اعتبار أنها كانت مهتمة كثيرا بخدماته ومعجبة أكثر بمهاراته، بعدما قدم موسما كبيرا وقاد فريقه ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، بتسجيله 17 هدفا وتقديم 11 تمريرة حاسمة، إلا أن مشاركة الخضر في «كان» الغابون مطلع السنة الجارية جعلت الفريق يعيد التفكير في ضمه ويتراجع عن الفكرة، كونه يرفض فكرة التخلي عن لاعب لأكثر من شهر خاصة، كما أنه يكون معرضا لتلقي إصابات على اعتبار أن الأجواء الإفريقية صعبة ومن شأنها أن تخلق مشاكل للاعب، ليواصل بذلك محرز مشواره مع فريقه الانجليزي، حيث مدد عقده إلى غاية 2020 مع رفع راتبه الأسبوعي إلى 100 ألف جنيه أسترليني، ليصبح أعلى أجرا في فريقه.