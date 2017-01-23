يا روراوة قد حان وقت الحساب

الجزائر 2 – 2 السنغال

فشل المنتخب الوطني الجزائري في حفظ ماء الوجه والخروج بشرف من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، من دون تحقيق أي فوز في الدورة الـ31 لـ«الكان» التي كان مرشحا للتتويج بها، بعدما عجز رفقاء محرز عن الفوز أمام احتياطيي المنتخب السنغالي وتعادلوا معهم لهدفين لمثلهما في ملعب «فرانس فيل»، ضمن ثالث مباريات المجموعة الثانية لكأس إفريقيا.

بداية المباراة عرفت انطلاقة قوية من المنتخب السنغالي الذي ضغط من البداية على لاعبي الخضر في منطقتهم، غير أن سفيان هني تلقى تمريرة من غلام قاد هجمة مرتدة انتهت بتدخل دفاع السنغال في الدقيقة السادسة، قبل أن يتمكن سليماني من افتتاح باب التسجيل للخضر في الدقيقة العاشرة، بعدما استفاد من توزيعة مميزة من سفيان هني حوّلها بقدمه إلى شباك الحارس السنغالي خاديم ندياي، معلنا تقدم المنتخب الجزائري الذي واصل الضغط وكاد أن يسجل الهدف الثاني، بعد ركنية محرز التي حولها مفتاح برأسية نحو ماندي، الذي فشل في التسجيل في الدقيقة 13، ليأتي الدور على لاعبي السنغال الذين ضيّعوا فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 21، بعدما انفرد موسى سو بالحارس عسلة الذي تألق وأنقذ مرماه بمساعدة الدفاع، فيما مرت تسديدة محرز فوق الإطار في الدقيقة 24، قبل أن يضيع السنغاليون فرصتين من ركلتين حرتين في الدقيقتين 29 و30، رد عليهما براهيمي الذي مرر كرة في العمق نحو محرز وجها لوجه تصدى لها الحارس السنغالي خاديم نداي، ليتراجع بعدها الخضر ويبقي السنغاليون يضغطون بثلاث فرص أنهاها لاعب الوسط باب كولي ديوب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس عسلة في الدقيقة 44، بعد خطأ في إبعاد الكرة من طرف عيسى ماندي، لينتهي الشوط الأول بتسديدة بن طالب التي صدها الدفاع في الوقت بدل الضائع، بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

الشوط الثاني دخله لاعبو الخضر مرتبكين وتحملوا الضغط في البداية، أين كاد موسى سو ثم إسماعيلا صار أن يسجلا في الدقيقتين 48 و49 على التوالي، بعدما ضيع الأول رأسية مرت جانبية وسدد الثاني كرة قوية جانبت مرمى عسلة، قبل أن يعود الخضر ويسجلوا الهدف الثاني من توزيعة محرز نحو سليماني الذي روض الكرة قرب منطقة الست أمتار وسدد بركبته مسجلا الهدف الثاني، وسط احتجاج لاعبي السينغال على الحكم في الدقيقة 52، غير أن الخضر لم يفرحوا كثيرا وتلقوا هدف التعادل دقيقة بعد هدف سليماني في الدقيقة 53، بتسديدة قوية من موسى سو من خارج العمليات، بعد خطأ في المراقبة وإبعاد الكرة من لاعبي الخضر، وجاء رد الخضر عن طريق هني الذي وزع كرة على طبق نحو سليماني الذي فوت فرصة تسجيل ثالث هدف للخضر في الدقيقة 55، ليتواصل اللعب بتكافؤ بين المنتخبين، قبل أن يخطأ ماندي في إرجاع الكرة نحو عسلة ويحولها إلى الركنية في الدقيقة 70، فيما ضيع سليماني فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعدما تلقى كرة سحرية من سفيان هني وسددها جانبية بعد انفراده بالحارس السنغالي، فيما فشل البديل بونجاح في التسجيل في الدقيقة 83 بعد تمريرة من زميله البديل رشيد غزال بعدما صد الحارس السنغالي تسديدته القوية، رد عليها لاعبو السنغال بتسديدة قوية تصدي لها عسلة، قبل أن يضيع محرز فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 85، وتواصل اللعب السلبي حتى نهاية المباراة بهدفين لمثلهما، وخرج الخضر من «الكان» من دون أي فوز في ثلاث مباريات، مما سيجعل مسؤولي «الفاف» تحت مقصلة الحساب بعد العودة الى الديار.