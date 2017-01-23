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قال عبد المجيد ياحي رئيس نادي اتحاد الشاوية بأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة ، حقّار ومتسلط وقام بالعديد من الاجراءات التي عجلت بتراجع الكرة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالبطولة الوطنية وما يشوبها من كوارث تحكيمية ومشاكل تتعلق باللاعبين ونواديهم ، وصولا الى انعدام المدارس التكوينية على المستوى الوطني ، بالإضافة الى ظاهرة شراء المباريات والرشاوى المنتشرة في الكرة الجزائرية ،ومن أجل عودة الكرة الجزائرية الى السكة لابد من رحيل جميع أعضاء الفيدرالية ، واعادة هيكلة منظومتها وبرامجها .

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موضوع : عبد المجيد ياحي ..روراوة متسلط وحقّار ولا بد من تغيير أعضاء الفيدرالية

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