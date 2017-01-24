فيديو.. هكذا رد الإعلاميين على روراوة بعد إقصاء الخضر من الكان

كشف الإعلامي عثماني طايبي، أن المدرب الأسبق وحيد حاليلوزيش صرح بأنه "ليس خروف ليفعل ما يمليه عليه رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة".

وقال طايبي في تصريح لقناة النهار أن تصريحات حاليلوزيتش هي التي أحدثت له مشاكل داخل بيت الخضر، مضيفا أن في الجزائر المدرب لابد أن يخضع لأوامر فوقية بعيدة عن المجال الرياضي واصفا إياها بالإعتبارات السياسية والإجتماعية التي طالت كرة القدم الجزائرية. وفي سياق ثاني كشف الإعلامي عثماني طايبي، أن الإعلام الجزائري كان متواطئ مع رئيس الإتحادية محمد روراوة رافضين انتقاده على النتائج السلبية التي تمر بها الكرة الجزائرية.

من جهته قال الإعلامي زين عامر، أن محمد روراوة لا يعترف بالخطأ ولايجري ندوات صحفية بعد كل هزيمة، مشيرا أن هذا الأخير هو الذي يحدّد مع من يتحدث هو وحتى الناخب الوطني وكذا اللاعبين.

من جهته قال الصحفي بقناة النهار كمال مهوي أن محمد رورارة ليس أهلا ليتسيير منتخب كرة قدم.