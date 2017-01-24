الفاف.. مهمة بوقرة كانت محدودة زمنيا

انتهت مهمة القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري، مجيد بوقرة في صفوف الطاقم الفني للخضر، والذي انضم إليه قبيل كأس إفريقيا للأمم 2017، بعد الإقصاء من الدور الأول مساء أمس الإثنين، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته، أن مهمة بوقرة "كانت محدودة زمنيا. وتم الاستعانة بخدماته ليكون همزة وصل بين اللاعبين والمدرب الوطني خلال الكان". بوقرة "33 سنة" الذي وضع مؤخرا حدا لمشواره الكروي، كان قد صرح قبل الانتقال الى الغابون، أنه "من المبكر الانطلاق في التدريب، سيما وأنه بدأ لتوه تلقي تكوينا في المجال". وأنهى المنتخب الوطني منافسات كأس إفريقيا في المركز الثالث للمجموعة الثانية بنقطتين، بعدما سجل تعادلين أمام زيمبابوي والسنيغال وهزيمة على يد المنتخب التونسي. ودفع هذا الإخفاق الناخب الوطني، جورج ليكنس وبقية أعضاء طاقمه الفني إلى رمي المنشفة اليوم الثلاثاء.