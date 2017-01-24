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كاد اللاّعب الجزائري عكاشة حمزاوي مهاجم فريق ناسيونال ماديرا، أن يفقد حياته أثناء لقاء فريقه أمام تشافيس في ختام الجولة الـ 18 من الدوري البرتغالي الممتاز. وسقط اللاّعب الجزائري أرضا مغشيا عليه بعد اصطدامه مع لاعب منافس إثر كرة هوائية وتدخل لاعبو الفريقين لطلب الطّاقم الطبي الذي تدخل بسرعة.ودخلت سيارة إسعاف أرضيّة الملعب لحمل اللاّعب نحو المستشفى وحسب القناة البرتغالية الرّسمية فاللاّعب السّابق لمولودية بجاية البالغ من العمر 26 سنة استعاد وعيه.وسجل عكاشة حمزاوي 4 أهداف لفريقه هذا الموسم في الدوري البرتغالي وخسر ناسيونال ماديرا اللقاء بهدفين لصفر.

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موضوع : بالفيديو..لاعب مولودية بجاية عكاشة حمزاوي ينجو من الموت في البرتغال

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