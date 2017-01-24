تمنيت لو لم يكن في ذهني شخص اسمه روراوة

الأرشيف
حدّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها بالتمتع بالجنسية
نشر مجموعة من الشباب يعملون في مجال "بودت كاست"، مقطع فيديو عبّروا من خلاله عن غضبهم الشديد من المستوى الذي
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أنه تم أحصاء 20 ألف سيارة كانت تسير بالبنزين قد تم
انفجرت صباح اليوم سيارة مفخخة وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط 6 أشخاص بين قتيل وجريح، حسب ما أفاد
قتل 5 جنود صوماليين إثر انفجار قنبلة جنوب شرق الصومال، وذلك بعد ساعات من صد قوات الاتحاد الأفريقي والقوات
صفحة النهار على فيس بوك
قناة النهار على يوتيوب
حساب النهار على تويتر
(0 )